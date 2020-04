Le Grand Prix de Montréal aura lieu d’une façon ou d’une autre

Si la F1 n’annule pas sa saison, il y aura un Grand Prix à Montréal en 2020, d’une façon ou d’une autre. C’est ce que nous indiquent les organisateurs de l'évènement.

Que ce soit en juin ou même à l’automne, il y a aura un Grand Prix du Canada. La raison est simple, pour qu’un championnat de saison de Formule 1 soit valide, des courses doivent avoir eu lieu sur au moins trois continents.

Or, il semble peu probable que les États-Unis soient capables de présenter une course cette année, Montréal devient donc la dernière option pour assurer la validité du championnat, avec la tenue d’au moins une course en Amérique du Nord.

Mais il n’est pas impossible que la date de tenue de l’évènement soit déplacée selon le promoteur François Dumontier.

Une décision sera prise entre Pâques et le 1er mai, selon le Dumontier, qui était au micro de Paul Houde au 98,5 FM.

« C’est une décision qui sera prise en groupe. Nous allons attendre à ce moment-là pour décider, car c’est là que doivent débuter les travaux d’installation au circuit Gilles Villeneuve, pour être prêts à temps pour le mois de juin. »