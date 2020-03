Un duel Mickelson-Woods durant la pandémie de COVID-19?

Contrairement au hockey, au football ou au basket-ball, le golf est un sport individuel. Et il y a moyen de disputer des duels. Un autre affrontement entre Tiger Woods et Phil Mickelson serait-il possible?

Selon ce qu’a révélé Mickelson lui-même sur ses réseaux sociaux, la potentielle revanche serait sur les rails en cette période de coronavirus.

Mickelson et Woods se sont affrontés en 2018 dans un duel pensé pour la télévision payante qui n’a guère eu de succès, comme l’a rappelé Ray Lalonde à Mario Langlois.

Mais dans une formule différente et avec une bourse qui pourrait être versée pour du matériel médical ou à du personnel aidant à vaindre la pandémie, le spécialiste croit que l'histoire pourrait être différente.

On l'écoute...