Ron Fournier est de retour ce soir

Les activités de toutes les ligues professionnelles de sports sont en pause, mais ça n’empêchera pas le retour de Ron Fournier à l’animation de Bonsoir les sports dès lundi soir.

« Je vous écoute religieusement depuis des semaines et, honnêtement, je ne pouvais pas rester à l’écart », a déclaré Ron Fournier à Bernard Drainville et Luc Lavoie, en après-midi.

Ron a précisé qu’il alllait parler de sports dans le format écourté de BLS, notamment avec le spécialiste Ray Lalonde, le directeur général des Alouettes de Montréal Dany Maciocca et le descripteur des matchs du Canadien de Montréal au 98.5, Martin McGuire, dès ce soir, mais aussi à l’animateur Jacques Fabi.

« Jacques a le même problème que les 70 (ans) et plus. Moi, je suis 70 et plus. Je vais mettre l’emphase, je vais essayer de parler aux 70 et plus. »

Le retour de Ron, à 22h, ce soir.