Les camps de la LCF reportés

Presque 50% des joueurs de la LCF sont des Américains, et les frontières entre les deux pays sont présentement fermées pour les déplacements non essentiels.

« En ce qui concerne la suite des choses, nous sommes à la merci des responsables de la santé publique, des avis et des recommandations qu’ils soumettent aux gouvernements, puis des directives qui sont émises à la population. Nous savons très bien que leur échéancier est dicté par l’évolution de la propagation du virus. D’autres décisions seront prises lorsqu’elles devront l’être et nous les rendrons publiques dès que ce sera possible. »

Il n’est toujours pas clair en ce moment si le début de la saison de la LCF est en péril.

Le calendrier préparatoire des Alouettes devait débuter le vendredi 29 mai à Ottawa. Leur saison régulière devait débuter à Calgary le 12 juin.