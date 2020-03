Coronavirus | Les Jeux de Tokyo reportés à l'été 2021 ?

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo songent à repousser l’événement à l’été 2021, bien que le président du Comité international olympique, Thomas Bach, avait mentionné que la tenue des Jeux au printemps 2021 était une possibilité.

Une décision finale qui pourrait être prise dès cette semaine après une rencontre impliquant les organisateurs, le CIO, plusieurs commanditaires, les fédérations sportives et les diffuseurs.

Les athlètes ont été forcés d'arrêter l'entraînement à cause de la propagation du coronavirus.

Le comité organisateur a laissé savoir que les coûts liés au report des Jeux seront "énormes", et que les divers paliers de gouvernements japonais devront assumer la grande partie de la facture.

12,6 milliards $ US ont été dépensés par l’organisation pour la tenue des Jeux. Toutefois, un rapport laisse croire qu'il en coûtera au moins le double.

Le CIO a versé 1,3 milliard $ US pour organiser les Jeux de Tokyo. Il détient un fonds de réserve d'environ 2 milliards $ US pour de telles urgences, en plus d'une assurance.