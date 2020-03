Covid-19 | Plusieurs événements sportifs reportés

«Le prochain c’est le US Open qui devait avoir lieu en août, dans l’État de New York. L’autre chose qui tire encore de la patte c’est l’UFC. Ils tiennent encore mordicus à garder la date pour l’UFC 249 alors que Khabib Nurmagomedov est le combattant principal. Ça lieu a Brooklyn! Évidemment, c’est certain que cela va tomber aussi.»