La Première ligue canadienne, une solution pour l'Impact?

Lorsqu’on regarde les chiffres et les statistiques entourant la crise du coronavirus, il semble assez clair que s’il y a un pays entre le Canada et les États-Unis qui s’en sortira plus rapidement que l’autre, ça risque d’être ici.

Tel que je l’ai mentionné la semaine dernière, il n’est pas impossible que la Ligue canadienne de football (LCF) et la Première ligue canadienne de soccer (CPL) puissent poursuivre leur saison cet été. Même si les frontières sont fermées, les joueurs professionnels étrangers pourraient obtenir des autorisations spéciales pour revenir au pays - ils seraient évidemment testés et mis en isolement au préalable- et les activités pourraient ensuite reprendre.

Mais tel n’est pas le cas en MLS.