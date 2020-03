Coronavirus | «Il faut jouer en équipe» -Mario Langlois

Le monde du sport est parfois un formidable exutoire à nos petits tracas du quotidien. Et il sert parfois à illustrer ou à imager une situation de la vie de tous les jours.

En compagnie de Patrick Lagacé, Mario Langlois a livré jeudi un commentaire vibrant qui avait tout d’un discours de motivation à la nation.

En traçant un parallèle avec le hockey, l’animateur a noté que dans cette crise « on semble avoir un bon directeur général, on a un bon coach, mais le DG et coach ne peuvent pas jouer à la place du joueur ».

« Est-ce que vous vous souciez davantage de vos statistiques personnelles? Est-ce que vous vous souciez davantage de votre prochain contrat? Êtes-vous capable de faire un repli défensif ou êtes-vous juste là pour empocher votre allocation? »