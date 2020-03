Et si les États-Unis rouvraient vraiment leurs portes à Pâques?

Si tel était le cas, combien d’Américains se déplaceraient vraiment pour aller assister à des évènements sportifs? Et si ça se produit, le nombre de cas n’exploserait-il pas encore plus? Les États-Unis seront-ils l’Italie de demain? Il semble malheureusement qu’il soit déjà trop tard et que c'est ce qui arrivera inévitablement, que le pays sorte ou non de sa quarantaine le jour de Pâques.