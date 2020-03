LNH: Un plafond salarial de moins de 70 millions $ US en 2020-2021?

Il y a quelques semaines, les projections en vue du plafond salarial de la Ligue nationale de hockey lors de la saison 2020-2012 oscillaient entre 84 et 88 millions $ US.

La pandémie de coronavirus qui a mis – littéralement – sur la glace la saison de la LNH, de la NBA et de la MLS a toutefois complètement changé la donne.

La LNH a perdu 1,5 milliards $ US de revenus en raison de la suspension de sa saison 2019-2020 à moins d’un mois des séries éliminatoires.

En conversation avec Mario Langlois, Ray Lalonde explique le processus entourant le calcul du plafond salarial.

« Les revenus de hockey dans la LNH sont ceux liés à la tenue de matchs, calculés en fin d’année par les 31 équipes et l’ensemble des revenus nationaux qui tombent dans ce grand pot d’argent. L’an passé, c’était légèrement au-dessus de 5 milliards $ US. Ça n’inclut pas les revenus liés aux spectacles ou aux arénas, mais les produits dérivés, la restauration lors des matchs, le prix des billets et des loges, etc.

« Le calcul est simple, pour la convention de l’an dernier : 50 pour aux propriétaires, 50 pour cent aux joueurs. Cinquante pour cent de 5 milliards, ça fait 2,5 milliards. Divisé par 31 équipes, on arrive 80,6 millions $ ».

On vous passe les détails techniques, mais la baisse du plafond pourrait être de l’ordre de 20 pour cent. Ce qui cause un problème majeur en fonctions des contrats déjà signés.

Les propriétaires et les joueurs devront donc trouver une solution afin de pouvoir disputer la saison 2020-2021.

On écoute les explications de Ray Lalonde…