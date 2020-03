Non-respect du confinement en Italie: «Tu risques la prison» -Patrice Lefebvre

L’ancien joueur vedette de la Ligue de hockey junior majeur du Québec Patrice Lefebvre est entraîneur en Italie depuis quelques années.

Le Québécois qui a été admis au Temple de la renommée de la LHJMQ en 2018 réside en Lombardie, à 18 km de Milan, avec son épouse et leurs deux filles.

Au micro de Mario Langlois, il brosse le portrait de la situation dans la zone la plus touchée du globe par le virus présentement.

« Nous sommes en isolement depuis presqu’un mois maintenant. Ce n’est pas facile, dit Lefebvre. On trouve des choses à faire. Mais l’important, c’est que tout le monde est en santé. »

L’Italie compte plus de 6000 morts. Les mesures du confinement sont plus restrictives que celles décrétées par le gouvernement du Québec et pas mal plus coûteuses en cas désobéissance.

« Au début, ce n’était pas si sévère, mais maintenant, c’est la seule façon de diminuer les cas. Tu peux aller à la pharmacie et une personne de ta famille peut aller faire l’épicerie. C’est tout.