La saison 2020 de Baseball Québec sera-t-elle sauvée?

Si jamais la saison 2020 est écourtée, Lamarche s’attend à ce que les associations modifient leurs frais d’inscriptions, surtout s’il n’y a pas de tournoi au calendrier.

Selon Lamarche, en ce moment, il est peu probable que la saison débute à temps à la mi-mai.

« On a encore un peu de temps devant nous, mais c’est sûr que si on a à couper, on va couper dans les camps d’entrainements. Je pense qu’un début de saison au début juin est plus probable si les choses se replacent bientôt. »

Baseball Québec a perdu plus de 50 000$ à cause de l’annulation des matchs préparatoires de Blue Jays au Stade olympique, eux qui devaient affronter ce soir et demain les Yankees lors de deux matchs préparatoires.

Baseball Québec c’est aussi 21 programmes sports-études dont les gestionnaires, qui sont des travailleurs autonomes, sont directement affectés par la crise du coronavirus présentement.

Formations en ligne

Pendant le temps perdu, Baseball Québec travaille à peaufiner programme de formation en ligne. Normalement les programmes de formation des entraineurs, des arbitres et autres se font en personnes et l’organisme avait en tête depuis longtemps de rendre les programmes disponibles en ligne. C’est donc sur cela que l’équipe de Lamarche investit présentement son temps.