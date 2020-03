«Ils ne vont pas annuler les jeux Paul, ils vont les reporter. Je suis 100% convaincu de cela» - Ray Lalonde

«Ils ne vont pas annuler les jeux Paul. Ils vont les reporter. Je suis 100% convaincu de cela. La Chine, l’Australie, la Corée du Sud et le Japon sont déjà dans un virage présentement. C’est lent, mais on voit la lumière au bout de ce tunnel-là et dans le sport aussi. Mais à la fin Paul, même s’ils étaient totalement guéris dans cette région-là de l’Asie, l’épicentre est avec nous présentement pour plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc même si les athlètes sont prêts à compétitionner en Asie, ils ne le sont pas ici encore.»