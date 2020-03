Coronavirus | Préparation presque impossible pour les athlètes olympiques

«Au Japon, le judo est une religion! Si vous pensez que le hockey est une religion ici, ce n’est rien en comparaison du judo au Japon. Tous les billets pour le Japon 2020 ont été vendus au Japon. Et quand les Japonais ont tenu les Jeux en 1964, ils avaient le plus grand maître de judo de la planète: Akio Kaminaga. Essayez de réunir dans un seul sportif, Maurice Richard, Yvon Robert, Guy Lafleur, Jean Béliveau… mettez-les dans Kaminaga. Alors les Japonais quand ils ont présenté les Jeux en 1964, voyaient Kaminaga gagner la médaille d’or dans la catégorie ouverte. Et en direct, à la télévision nationale, Kaminaga a été obligé d’abandonner par soumission devant un immense hollandais, Anton Geesink, un gros gros hollandais de 6,7 pieds et 280 lb, qui est toujours membre du CIO. Le lendemain, dans les journaux, on disait: "Le Japon a pleuré comme jamais au cours des dernières heures, tous en même temps".»