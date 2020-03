Derek Aucoin lance sa biographie «La tête haute»

«Ça faisait longtemps que certaines personnes me demandaient d’écrire mon histoire. Je pense toujours à la fameuse phrase de notre collègue Ron Fournier : «Le chapitre 12 du livre que je n’écrirai jamais!» Tu ne penses jamais en tant que personne, en toute humilité, que tu as tant de choses à dire et raconter. […] J’ai environ 240 pages, mais Benoit Rioux et moi aurions pu écrire deux ou trois livres même. J’ai eu une vie tellement remplie, tellement de belles choses, tellement de belles rencontres, tellement d’anecdotes, tellement de belles expériences, tellement de bénédiction que je pense qu’on aurait pu faire plus qu’un livre. On va continuer de se battre contre ma maladie et on va continuer à écrire d’autres pages.»