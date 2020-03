«C’est complètement ridicule» -Dominick Gauthier

«On demande à ce que les Jeux soient reportés et qu’une décision rapide soit prise. C’est ça le problème. On comprend que c’est compliqué et que la solution ne sera pas facile, mais est-ce que quelqu’un peut me dire qu’il y aura des Jeux olympiques le 24 juillet ou des Jeux paralympiques à la fin août? C’est complètement ridicule! C’est de ne pas vouloir voir l’évidence même.»