La CPL et la LCF seront-elles les seules ligues à opérer cet été?

Lorsque l’on regarde les cas de Corona Virus qui augmentent de façon exponentielle aux États-Unis on se pose la question, est-il réaliste de penser que les ligues nord-américaines pourront reprendre du service avant l’automne?

Le fait que dans la NBA, la MLS, la MLB et la LNH le Canada et les États-Unis partagent la même ligue n’aide pas notre cause au nord de la frontière. L’Impact et le Canadien ne pourront pas reprendre leurs activités tant et aussi longtemps que le problème ne sera pas réglé au pays de l’Oncle Sam, ce qui risque de prendre encore plusieurs mois.

Mais au Canada, pour l’instant, on remarque que la courbe de progression du virus est plus modérée. Il ne serait donc pas impossible que le Canada se sorte de la crise avant les États-Unis. Il n’est pas ridicule de penser que les grands rassemblements seront à nouveau permis plus rapidement au Canada.

Or la CPL et la LCF sont deux ligues qui opèrent uniquement au Canada et sont à 100% autonomes dans leur propre pays. Ce qui se passera chez nos voisins du sud ne les affectera pas tant. Oui plusieurs joueurs de la LCF sont Américains et auront besoin de passer des tests avant d’entrer au Canada pour se joindre à leur équipe, mais une fois entrés et inspectés, les activités pourront reprendre assez rapidement.

La CPL de son côté embauche aussi des joueurs de l’extérieur qui proviennent de plusieurs pays dans le monde, mais encore là, une fois avoir passé leur test médical, qu’est-ce qui empêcherait le circuit canadien d’opérer?

Présentement les camps d’entraînement de la CPL sont en suspens et avec raison, mais si la courbe canadienne progresse dans la bonne direction, il ne serait pas surprenant de voir la CPL donner le feu vert à ses joueurs bien avant la MLS.

L’Impact pourrait probablement au moins participer au championnat canadien, un tournoi qui, comme le dit son nom, a lieu uniquement au Canada. En l’absence de matchs MLS, le championnat canadien pourrait devenir la seule source de divertissement pour les amateurs de l’Impact cet été.

Il est encore très tôt pour tirer des conclusions, mais il n’est pas impossible que les activités sportives reprennent plus tôt au Canada qu’aux États-Unis. Ainsi ces deux ligues pourraient devenir d’ici quelques mois les seuls circuits offrant une source de contenu sportif en Amérique du Nord.