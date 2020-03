C’est fait, Brady est un Bucc!

C’est en partageant une photo de lui dans sa cuisine, en train de signer son contrat de son domicile que le quart Tom Brady a confirmé via les médias sociaux son arrivée à Tampa Bay. La plus grande vedette de la NFL avait fait savoir en début de semaine qu’il quittait officiellement les Patriots, sans toutefois indiquer où se poursuivrait sa carrière.

Vendredi, il a signé un contrat de plusieurs saisons avec les Buccaneers de Tampa Bay, une surprise pour plusieurs amateurs et experts qui s’attendaient à le voir rebondir à Los Angeles ou même à Las Vegas avec les nouveaux Raiders. C’était la première fois de sa carrière que Brady avait accès à l’autonomie lui donnant le luxe de choisir l’équipe de son choix.

Brady n’a jamais connu une seule saison sous la barre des ,500 en tant que quart partant en Nouvelle-Angleterre. En plus d’avoir gagné six Superbowls, il a récolté trois fois le titre de joueur le plus utile.

Il a remporté à 17 reprises le titre de division avec les Pats, récoltant 219 victoires en tant que partant. Il a aussi été sélectionné 14 fois au match du Pro Bowl. Brady c’est aussi 541 passes de touchés et près de 75 000 verges en carrière.

Curieusement, le directeur général des Buccs Jason Licht était dépisteur chez les Patriots il y a 20 ans quand Brady a été repêché par la Nouvelle-Angleterre.