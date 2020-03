Des cours en période d'isolement? Hockey Québec fait un rappel à l'ordre

«Au cours des derniers jours, Hockey Québec a constaté que des personnes et/ou entrepreneurs privés ne semblent pas réaliser l’ampleur de la situation. Ils poursuivent leurs activités non sanctionnées et non reconnues par Hockey Québec et offrent des services à des joueuses et joueurs. Pour quelques dollars, en plus de mettre en danger la santé et la sécurité de nos jeunes, ils risquent celles de toute la population.»