Impact de Montréal | La saison de la MLS suspendue pour au moins 8 semaines

En raison de la pandémie de la COVID-19 et la recommandation des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis de remettre les événements de plus de 50 personnes lors des huit prochaines semaines, la MLS a annoncé avoir étendu la suspension de la saison régulière de la MLS durant cette période.

La MLS avait au préalable annoncé un moratoire de 30 jours la semaine dernière.

L'Impact devait jouer au Stade Saputo le 18 avril et le 2 mai à 13h. Ces matchs seront donc remis à une date ultérieure.

Tous les billets émis pour ces deux matchs seront valides et honorés lors des nouvelles dates de match lorsqu'elles seront déterminées, incluant ceux des abonnés de saison.