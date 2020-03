«Je n’ai jamais fait autant de Netflix et de jeux vidéos de ma vie!» - Mikaël Kingsbury

«J’ai vraiment besoin de dépenser mon énergie si je veux bien dormir le soir. J’ai des poids à la maison, donc je me fais des mini-entraînements. Mais ça tombe bien, c’est la fin de la saison et mon corps est magané, il faut que je le repose. Je n’ai jamais fait autant de Netflix et de jeux vidéos de ma vie! Je fais aussi de la cuisine et je vais essayer de m’améliorer côté culinaire. Je ‘’facetime’’ avec mes amis»