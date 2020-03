Onde de choc: Brady quitte les Patriots pour les Buccaneers

«À tous mes coéquipiers, entraîneurs, administrateurs et employés, Coach Belichick, RKK et la famille Kraft et toute l'organisation. Je veux vous remercier pour les 20 dernières années de ma vie et pour votre engagement quotidien à mettre en place une culture axée sur la victoire basée sur d'excellentes valeurs. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous m'avez enseigné. J'ai appris de chacun de vous. Vous m'avez tous permis de développer mon plein potentiel et c'est tout ce qu'un joueur peut espérer. Tout ce que nous avons accompli ensemble me donne beaucoup de joie et les leçons apprises resteront à jamais avec moi. Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui sans les relations que vous m'avez permis de bâtir avec vous. J'ai profité de tout ce que vous m'avez donné. J'ai chéri chaque moment où j'ai pu faire partie de notre équipe, et je vous aime pour ça. Notre équipe a toujours eu des standards très élevés dans le sport professionnel et je sais que cela va continuer. Même si mon parcours de football va m'amener ailleurs, j'apprécie tout ce qu'on a accompli d'incroyable ensemble. Ce fut un grand privilège de vous connaître et d'avoir créé autant de souvenirs ensemble. »