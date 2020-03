Votre Gym est fermé? Entraînez-vous à la maison!

Les gymnases sont fermés et vous désirez continuer de vous entraîner? Il y a tout de même des solutions. Plusieurs personnes s’entraînent à la maison et le moment est très bien choisi pour commencer à le faire aussi.

Comme dans le bon vieux temps, on peut insérer un dvd dans notre vieux lecteur. Mais dans les temps modernes d’aujourd’hui, la majorité des bons programmes d’entraînement se trouvent aussi en ligne via des abonnements.

Faisons le tour de quelques programmes d’entrainements disponibles soit en ligne ou en dvd, que vous pourrez faire dans votre salon, sans jamais avoir à quitter votre domicile.

1-Yoga avec Rodney Yee

Si vous êtes un amateur de yoga, la collection Gaia enseignée par Rodney Yee vous intéressera surement. Le professeur américain vous propose une très large panoplie d’entrainements de yoga. Pour les néophytes, ça débute avec de simples exercices étirements. Mais si vous êtes déjà avancés, vous allez aussi y trouver votre compte avec des entrainements beaucoup plus complexes. Yee explique calmement et aura un effet relaxant sur votre esprit pendant que vous vous entrainez.

2-« Rush Fit » avec Georges St-Pierre

Pour s’entrainer comme un combattant, pourquoi ne pas essayer « Rush Fit » de Georges St-Pierre. On parle ici d’une collection de 6 dvd dans lequel un animateur propose les entrainements pendant que St-Pierre et un petit groupe d’hommes et de femmes vous montrent l’exemple. C’est un entrainement intense qui nécessite quand même certains outils par exemple des poids et haltères. Ça peut ressembler un peu à un entrainement de « cross fit », à plus petite échelle.

3-28 jours avec Josée Lavigueur

Si la langue est une barrière pour vous, le programme d’entrainement de 28 jours avec Josée Lavigueur peut être intéressant. Les séances peuvent sembler viser plus tôt les femmes, mais peuvent aussi faire l’affaire pour les hommes. La majorité des entrainements nécessitent peu ou pas d’équipement. N’oubliez pas que si vous n’avez pas de poids à la maison, des canes de légumes dans votre placard peuvent aussi faire l’affaire.

4-« Insanity » de « Beach Body »

Si vous êtes du type à vouloir tout défoncer durant un entrainement, « Insanity » est le programme pour vous. Shaun T vous fera souffrir avec des entrainements de très haute intensité. Filmés dans un gymnase de basketball avec un gros groupe derrière lui, ses exercices vous feront suer à grosse goûte pendant une heure. Si vous avez des douleurs aux jointures ou articulations, ce programme n’est probablement pas fait pour vous, car il exige plusieurs types de sauts. Quand vous aurez terminé « Insanity », « The Asylum », par le même instructeur vous attend.

5-Yoga avec Diamond Dallas Page

L’ancien lutteur de la WWE Diamond Dallas Page s’est recyclé en instructeur de yoga. Il a lancé il y a déjà quelques années, une collection de DVD de yoga de base. Le but de ces entrainements est principalement de vous aider à recommencer à bouger. Ses programmes sont reconnus pour aider le commun des mortels à perdre du poids. Les histoires inspirantes partagées par ses abonnés sur les médias sociaux ont fait de ses vidéos un véritable succès.

6-Tai Chi avec Helen Liang

Pour un entrainement qui peut aussi inclure une certaine spiritualité, une session du vieil art martial chinois du Tai-Chi pourrait vous convenir. Si vous n’y connaissez rien, ne vous inquiétez pas, les entrainements d’Helen Liang sont faits pour vous. Dès la première session, avec « Simplified Tai-Chi for beginners » Liang vous prend par la main pour assurer une initiation réussie.

7-P90X de « Beach Body »

Si vous avez de l’équipement à la maison et vous cherchez un entrainement complet, P90X est le programme pour vous. On y retrouve des entrainements isolés pour les jambes, les bras, le dos, les épaules et toutes les autres parties du corps normalement ciblés dans le gymnase. Avec l’aide d’un calendrier, vous suivez l’ordre des entrainements qui vous sont suggérés tous les jours. On y inclut aussi des sessions de yoga, d’étirement, de cardio et de boxe. Si vous n’avez pas une heure à consacrer à votre entrainement, une version de 30 minutes est aussi disponible (P90X-3).

8-Paysage du monde pour cyclistes – « Ambient »

La collection « Ambient » pourrait vous intéresser si vous avez un vélo stationnaire ou de spinning à la maison. On vous propose de regarder, sur votre écran géant les plus beaux paysages du monde filmés avec des qualités d’images de très haute définition. On vous fait jouer dans vos oreilles une musique ambiante qui vous met dans le rythme des choses que vous pouvez aussi mettre si silence si vous le désirez. À vous décider si vous voulez vous plonger dans une atmosphère montagneuse, rurale ou même de la campagne ou de l’amazone pendant que vous pédalez.

9-« Brazil Butt Lift » de « Beach Body »

Peut-être avez-vous le goût de danser pour garder la forme ou perdre du poids. C’est ce que propose le programme « Brasil butt lift ». Filmé au Brésil, cet entrainement basé sur des pas de danse est animé par Leandro Carvalho. C’est un entrainement basé sur le cardio, mais qui vous demandera aussi de faire des flexions, spécialement au niveau des abdos et du fessier. Un tapis de yoga et une plateforme sur laquelle monter vous suffira.

10-« Pre&Post Natal Fitness » de « Beach Body »

Attendez-vous un bébé? Si c’est le cas, vous allez vouloir vous garder en forme avant et après l’arrivée du nouveau-né. Mais comment savoir ce qui est sécuritaire et recommandé? Le programme « Pre&Post Natal Fitness » vous propose des entrainements de 25-30 minutes dont le niveau varie selon votre niveau de condition physique. C’est prouvé que les femmes qui continuent de s’entrainer durant leur grosse retrouvent la forme beaucoup plus rapidement après avoir accouché.

En espérant vous avoir proposé quelque chose qui pourrait vous intéresser. Pourquoi ne pas profiter de ce moment difficile pour retrouver une certaine forme physique? Bon « work-out » !