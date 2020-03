COVID-19 | «Certains virus et bactéries doivent baigner dans une solution mouillée pendant plusieurs minutes»

«Nous pouvons vaporiser, à l’aide d’un pistolet, une poche d’hockey ou une chambre de sport. En fait, ce pistolet est un atomiseur. Ce sont les bactéries qui causent la mauvaise odeur. L'eau de Javel n'élimine pas nécessairement les virus et les bactéries. Certains doivent baigner dans une solution mouillée pendant plusieurs minutes, selon leur résistance. Quand on lave une surface avec un linge et un désinfectant, elle s'assèche souvent trop vite.»