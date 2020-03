«Comment organiser des Jeux olympiques quand les athlètes ne sont pas qualifiés?» -Philippe Cantin

Nous sommes, grosso modo, à quatre mois des Jeux olympiques d’été de Tokyo, qui doivent commencer le 24 juillet.

En raison de la pandémie du coronavirus qui sévit présentement sur la planète, est-il raisonnable de croire que les JO auront lieu à la date prévue?

« Je ne pense pas que c’est réaliste », note le chroniqueur sportif Philippe Cantin, qui souligne que le président du CIO Thomas Bach n'a cessé de dire durant des semaines sur toutes les tribunes que les JO auront lieu comme prévu.

« Lors d’une entrevue à la télévision allemande (hier), le président s’est fait placer devant la situation suivante. On lui a demandé : « Si l’Organisation mondiale de la santé vous recommande de reporter les Jeux olympiques, qu’est-ce que vous allez faire? »

« Bach a hésité une seconde ou deux et, finalement, il a répondu : « Nous allons nous plier à la recommandation de l’OMS. » On n’en est pas là, mais quand on dit que c’est le Comité international olympique qui va prendre la décision, je suis moins sûr de ça.