Le plan de la MLS est toujours de jouer une saison complète

La MLS risque d’augmenter les vols nolisés pour faciliter le voyagement durant l’été, alors que le calendrier risque d’être pour plusieurs équipes très chargé.

Et la Ligue des champions de la Concacaf?

La Concacaf a annoncé vendredi matin qu’elle allait aussi suivre le moratoire de 30 jours, signifiant que l’Impact ne jouera ni en MLS ni en Ligue des champions dans le prochain mois.

Mais selon Gilmore, il semble que le Concacaf ait bel et bien l’intention de terminer le tournoi de la Ligue des champions et non de l’annuler.

Le prochain match de l’Impact en LDC devait avoir lieu mardi soir au Honduras.

Pour le moment, tous les entraînements des équipes MLS sont temporairement annulés, et ce au moins jusqu’à lundi. Il n’est pas impossible que les entraînements reprennent après cela, mais seulement à huis clos.

Les joueurs blessés qui subissent des traitements ou ceux qui désirent s’entraîner en gymnase seront quand même libres de se présenter au Centre Nutrilait.