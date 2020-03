Suspension des activités de Hockey Canada et du hockey mineur au Québec

Toutes les activités liées au hockey mineur seront dorénavant suspendues à partir de vendredi à minuit selon ce qu’a fait savoir Hockey Québec jeudi soir.

Toutes les ligues provinciales, régionales et scolaires sont touchées par cette directive et elle touche toutes les activités de hockey mineur organisées et fédérées. Il en va de même pour tous les championnats et les tournois.

Les championnats provinciaux seraient d’ailleurs disputés l’an prochain en décalant les éditions actuellement prévues d’une année.