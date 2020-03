COVID-19 | Une catastrophe, aussi, pour le soccer mondial

Le Covid-19 est un virus planétaire, comme le soccer est un sport planétaire. Et aucun autre sport ne souffre plus mondialement que le soccer en ce moment. Les plus grands comme les plus petits championnats du monde sont ou seront affectés par cette pandémie.

Déjà, en Europe, les plus grands championnats sont en suspens. La Seria A en Italie a été obligée de fermer les portes étant un des pays les plus affectés et ayant aussi des joueurs dans son circuit qui sont infectés par le nouveau coronavirus.

Non seulement cela, mais la plus grande compétition de club au monde, la Ligue des champions de l’UEFA a été obligée de suspendre ses activités, la Ligue Europa aussi. On parle ici de milliards de dollars de revenus perdus.

En parlant de milliards de dollars, qu’adviendra-t-il de l’Euro qui doit se jouer dans trois mois en Europe? Les rumeurs disent que le tournoi pourrait être reporté d’un an.

Plus près de chez nous…

Jeudi matin, les joueurs de l’Impact se sont entrainés au Cégep Marie-Victorin ne sachant pas si la saison allait se poursuivre. C’est seulement à leur sortie du terrain qu'ils ont été avisés de la décision prise par la ligue. La MLS ferme aussi ses portes pour les 30 prochains jours.

L’Impact ratera durant cette période trois matchs MLS. Seront-ils repris plus tard durant la saison? Probablement pas. L’horaire des matchs MLS est déjà assez chargé ainsi. Il semble peu probable que ces matchs soient rejoués.