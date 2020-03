«Je me sens même plus fort qu’avant ma maladie» - Max Parrot

«Mes ambitions sont toujours assez grandes. Je voulais remporter l’or l’été dernier et j’y suis arrivé. Cela dit, je ne pensais pas vivre une aussi belle saison. Je me sens même plus fort qu’avant ma maladie. Je me suis entraîné au gym plus qu’à l’habitude, et plus intensément de juillet à décembre. Je me repose plus, ce qui m’aide à avoir plus d’énergie.»