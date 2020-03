La boxe locale également touchée par le COVID-19

Le monde de la boxe québécoise n’échappe pas à la pandémie du coronavirus et plusieurs galas prévus dans les prochaines semaines sont annulés ou reportés.

Les événements de boxe qui devaient avoir lieu au Casino de Montréal les 12, 14 et 21 mars sont annulés ou reportés. Les deux premiers étaient produits par Eye of the Tiger Management, celui du 21 mars, par Groupe Yvon Michel.

Dans tous les cas, les promoteurs ont suivi les recommandations de la Direction régionale de la santé publique de Montréal.

En conversation avec Jérémie Rainville à Bonsoir les sportifs, Yvon Michel a expliqué que le gala du 21 mars allait être reporté ultérieurement. Pour ce qui est du gala du 28 mars prévu au Centre Videotron avec Artur Beterbiev en tête d’affiche, c’est une autre histoire.

« C’est une décision du service de santé de la ville de Montréal d’annuler les trois événements au Casino », a dit Yvon Michel.

« Il revient au service de santé de la ville de Québec de décider ce qui va se passer pour le gala du 28 mars. Évidemment, nous sommes des gens responsables et nous allons aller selon les recommandations. »