COVID-19: les Mondiaux de patinage artistique annulés

Le gouvernement du Québec, par l’entremise de la ministre de la Santé Danielle McCann, a annoncé mercredi que les Championnats du monde de patinage artistique qui devraient être présentés à Montréal sont annulés en raison de la menace du coronavirus.

Le gouvernement a pris cette décision en raison de divers critères touchant la santé publique. La provenance d’athlètes de pays où il existe une transmission locale du virus a pesé lourd dans la balance.

La tenue de l’événement au Centre Bell aurait pu contribuer à la dissémination géographique du virus au Canada.

Patinage Canada a fait savoir par voie de communiqué que les raisons évoquées pour l'annulation du championnat mondial étaient justifiées.

« Patinage Canada et l'Union internationale de patinage (ISU) ont suivi de près la position des autorités provinciales et fédérales sur la propagation du virus et respectent pleinement la difficile décision prise aujourd'hui. »