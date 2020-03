LDC | Une première demie qui pourrait coûter la série!

Au lendemain de cette défaite de l’Impact de Montréal contre le C.D. Olimpia, nous en sommes aux réflexions.

Que s’est-il passé mardi soir au Stade olympique pour que l’Impact se fasse surprendre de cette façon, 2-1, par le C.D. Olimpia? Tout était pourtant en place pour que l’Impact profite de l’avantage du terrain, mais rien de tout cela n’est arrivé.

Manque de concentration

Au début du match, tout semblait bien se passer, l’Impact possédait le ballon et semblait vouloir dicter le ton du match. Mais tout a basculé à la 14e minute, lorsque le gardien Edrick Menjivar est tombé au combat.

Au lieu de produire un avantage pour l’Impact, ç’a eu l’effet inverse. En effectuant la substitution de gardien, Olimpia a rapidement joué le ballon, alors que plusieurs joueurs de l’Impact ne semblaient même pas avoir reconnu que le jeu avait été relancé.

Avant même de savoir ce qui venait de se passer, le ballon était dans le fond du filet montréalais. Jerry Bengtson profitait de la nonchalance de l’Impact pour faire 1-0.

Comme disait Thierry Henry après le match, l’Impact s’est fait avoir comme « des petits écoliers ». Ce manque de concentration arrivait couramment en 2019. Il faut croire que cette lacune est toujours présente.

Pas menaçant offensivement

Suite à ce but et face à un nouveau gardien, au lieu d’avoir un sentiment d’urgence, l’Impact a continué de posséder le ballon en territoire adverse, sans jamais tenter quoi que ce soit vers le filet adverse.

En fait, l’Impact a littéralement gaspillé les 30 premières minutes du match en possédant le ballon, mais en préférant le faire circuler continuellement, sans jamais menacer la cage adverse. Un comportement complètement incompréhensible pour un club qui désirait marquer le plus de buts possible à domicile.

Comme l’expliquait Henry après le match lorsqu’il faisait référence au superbe but de Saphir Taïder, « à un moment donné il faut frapper. Même si tu ne marques pas, tu fais sortir un peu l’équipe. Tu peux trouver des brèches. Il faut centrer le ballon, ça les fait reculer. Comme on a pu le voir en deuxième demie, il y avait des ballons qui traînaient, ça aurait pu être nous, ça été eux. Jackson aurait pu en mettre trois ce soir, alors voilà. »

L’entraîneur est tout à fait lucide dans ses propos. Mais comment expliquer la timidité des joueurs à cet égard en première demie?

Encore de l’adaptation

Thierry Henry avait décidé de ne pas changer une formule gagnante en débutant le match à nouveau avec cinq défenseurs. Ça se comprend, un entraîneur n’aime pas changer une formule qui a du succès.

Mais il a eu la présence d’esprit de changer la donne en retirant le défenseur Zachary Brault-Guillard et en faisant entrer Orji Okwonkwo en deuxième demie. L’équipe est passée en 4-3-3 et ç’a changé l’allure du match.

Olimpia a très peu touché au ballon et l’Impact s’est créé de nombreuses chances de marquer. Malgré une première demie amorphe pour l’Impact, en fin de compte le bleu-blanc-noir a terminé la soirée avec 74,3% de la possession et 20 tirs au filet contre 5.

C’est seulement au chapitre des buts que l’Impact a perdu 2-1. L’Impact s’est redonné une chance dans cette série grâce à ce superbe but de Taïder, mais les hommes de Thierry Henry se sont mis à rugir trop tard pour véritablement faire pencher les choses.

On a beau dire que l’Impact a joué de malchance en deuxième demie en ne marquant pas plus d’un but, mais un club qui débute un match en retard voit toujours ses chances de revenir dans le match diminuer.

Le zoo de la CONCACAF

Encore une fois mardi, dans un match CONCACAF, nous avons assisté à des évènements qui n’arrivent presque jamais en MLS.

Commençons avec les joueurs de l’Olimpia qui ont joué la comédie toute la soirée. Une chance qu’il n’y a pas d’épidémie du coronavirus à Montréal, car on aurait manqué de civières tellement on en a eu besoin mardi soir au Stade olympique. L’arbitre n’a pas su gérer cela, ni en sortant des cartons pour simulation ou avoir fait perdre du temps, ni en demandant aux joueurs supposément blessés de quitter momentanément le terrain.

Si Olimpia s’amusait à jouer l’horloge, les chasseurs de ballons n’ont pas non plus aidé l’Impact à accélérer le pas. Plus d’une fois, le ballon a été lancé sur le terrain, faisant perdre encore plus de temps. Ça, c’est quand les ballons arrivaient aux pieds des joueurs dans un délai raisonnable. Heureusement, la situation s’est améliorée en deuxième demie.

En parlant de jouer l’horloge, pour la deuxième fois en trois matchs au Stade olympique cette saison, au début de la deuxième demie, le cadran ne fonctionnait pas! Est-ce si compliqué de partir le cadran quand le sifflet se fait entendre? En 2020, deux fois en trois matchs, c’est d’un ridicule consommé.

Et finalement, le fameux penalty qui est disparu dans la brume. Comment l’arbitre Adonai Escobar Gonzalez, qui était posté directement dans la demi-lune, à quelques pieds du jeu lorsqu’il pointe le penalty, peut-il se faire convaincre de changer d’idée par un juge de touche posté à l’extérieur du terrain? Il faudrait probablement aller trouver le document A-42 dans la tour de Babel de la CONCACAF pour se la faire expliquer celle-là.

«Se faire CONCAFER »

L’expression «se faire CONCAFER » est une expression qui devient virale sur les médias sociaux lorsqu’une équipe est victime d’un sort injuste à la suite d’une décision inexplicable dans un match de la CONCACAF. C’est ce qui est arrivé à l’Impact mardi.

La mission sera très difficile pour l’Impact la semaine prochaine au Honduras. La bonne nouvelle, c’est que certains joueurs blessés pourraient revenir au jeu d’ici là, étant donné que l’Impact ne joue pas ce week-end.

De leur côté, Olimpia devrait être en action dimanche, mais l’équipe tentera de faire déplacer ce match.

Le problème, c’est que des «moments CONCACAF», il y en aura aussi la semaine prochaine dans le match retour, dans la fournaise de San Pedro Sula. Reste à savoir qui sera la victime cette fois-là.