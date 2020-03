Défaite de l'Impact | «Des erreurs d'école» -Thierry Henry

« Mais bon! La deuxième mi-temps a été beaucoup mieux, et ça, c’est la réalité. Il reste encore 90 minutes. On va essayer de se battre là-bas. »

Interrogé quant à la décision de l’arbitre en fin de match qui n’a pas octroyé de tir de pénalité à l’impact après une apparente faute de mains…

« Je ne parle pas de l’arbitre », a-t-il dit, en anglais et en français.

Tirer plus souvent

L'impact n'a pas cadré un seul tir au but en première demie, mais ils n'ont pas tiré très souvent vers le filet adverse non plus. Tout ça a changé quand Saphir Taïder a décoché un boulet de canon à la 47e minute.

« En première mi-temps, on se retrouvait en position de frappe, mais on n'a jamais frappé. C'est pour ça qu'en deuxième mi-temps j'ai dit à Saphir de frapper. C'est pour ça que vous l'avez vu se retourner et me regarder quand il a marqué.