«Ça a été une catastrophe» -Claude Julien

L’entraîneur Claude Julien a assez bien résumé en une courte phrase à quoi a ressemblé la deuxième période de son équipe, mardi, face aux Predators de Nashville.

« N’eût été de Carey en première période, ça aurait pu être différent. Il a sauvé les meubles en première période, mais en deuxième, ça a été catastrophique.

« On est revenu en troisième avec beaucoup plus d’énergie et beaucoup plus de détermination, c’est ce qui est décevant. »

Par ailleurs, le Canadien a annoncé durant le match via ses réseaux sociaux que l’attaquant Tomas Tatar sera à l’écart du jeu pour une période de temps indéterminée.

« On dit indéterminé, parce que l’on ne sait pas pour combien de temps il va être absent, a précisé Julien. C’est une blessure au haut du corps. Ce que je sais, c’est que ce n’est pas une blessure «au jour le jour». Ça peut être une semaine… Je ne peux en dire plus. Mais il ne sera pas opéré. »

Meilleures attentes

« Visiblement, quand tu connais une deuxième période comme ça, ça te coûte le match, a souligné Brendan Gallagher. On savait qu'ils allaient être désespérés. Ils ont bien joué, mais nous devons avoir de plus grandes attentes en nous. »

Le jeune Lukas Vejdemo a inscrit son premier but dans la Ligue nationale, mais dans une cause perdante.

« Oui, ça fait plaisir. C'est le premier but. Mais j'aimerais mieux une victoire. On vient d'en perdre trois d'affilée. Ce n,est pas plaisant. »

Vejdemo a été renvoyé au Rocket de Laval après la rencontre.