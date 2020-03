Olimpia 2 Impact 1 (deuxième demie)

L’impact de Montréal dispute au Stade olympique le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF contre le CD Olimpia, du Honduras.

La situation est finalement l’inverse de celle qui prévalait pour l’Impact lors des huitièmes de finale.

À cette occasion, l’équipe de Thierry Henry avait disputé la première rencontre au Costa Rica, contre le Deportivo Saprissa, avant de conclure au Stade olympique. Le total des buts au terme des deux rencontres était de 2-2, mais l’Impact a été qualifié en raison de son plus grand nombre de buts à l’étranger.

Olimpia en avant

L'Impact domine de façon territoriale lors des premières minutes de jeu, mais une belle passe de Mathias Garrido en direction de Jerry Bengston à la 15e minute permet à ce dernier de loger le ballon au-dessus de Clément Diop afin de donner les devants aux visiteurs.

Diop sauve les meubles à la 23e minute lors d'un autre appel à Bengston. Le gardien de l'impact sort de sa zone de réparation afin de faire perdre le ballon à l'attaquant de l'Olimpia.

Ça se gâte pour l'Impact à la 41e minute lorsque deux joueurs d'Olimpia foncent dans la zone de l'Impact avec Samuel Piette et Zachary Brault-Guillard intercalés entre eux. Jorge Benguché arrive toutefois à se dégager de Brault-Guillard et il marque le deuxième but des siens.

L'Impact amorce la deuxième demie en force et le but de Saphir Taïder à la 47e minute réduit l'écart de moité et permet aux spectateurs présents au Stade olympique de se faire entendre. Un tir foudroyant d'une trentaine de mètres qui a cloué le gardien d'Olimpia sur place.

Plus de détails à venir…