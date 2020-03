Predators 4 Canadien 2 (troisième période)

Le Canadien de Montréal accueille les Predators de Nashville, ce soir, dans un duel qui n’a pas la même signification pour les deux équipes.

Le Tricolore (31-30-9, 71 points) est à huit points d’une place en séries avec 12 matchs à disputer, pas très loin de l'élimination officielle. En revanche, les Predators (34-26-8, 76 points) sont à un point de la place de deuxième équipe repêchée de l’Association de l’Ouest.

L’organisation du Canadien a honoré la mémoire d’Henri Richard avant la rencontre.

Price se dresse

On peut résumer la première période en un nom: Carey Price. Le gardien du Canadien a fait face à 14 tirs, la plupart, pas commodes. Il a d'ailleurs dû se signaler à bout portant à la suite d'une erreur en zone défensive de Ben Chiarot.

Price ne peut rien toutefois face au tir de Ryan Johansen provenant directement de l'enclave après 51 secondes de jeu en deuxième période. Calle Jarnkrok double la mise environ deux minutes plus tard.

Le 20e but de la saison de Filip Forsberg, lors d'une suppériorité numérique, à 8:18, place les Predators dans une situation fort avantageuse par la suite. D'autant plus que Forsberg marque son deuxième de la soirée à la 16e minute.

Artturi Lehkonen inscrit finalement le Canadien à la marque en début de troisième période, ce qui redonne de l'énergie à toute l'équipe. Lukas Vejdemo marque son premier but dans la Ligue nationale six minutes plus tard.

Plus de détails à venir...