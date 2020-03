Le Canadien s'incline 4-2 contre les Predators

Henri Richard n’aurait peut-être pas apprécié.

Pas trop énergiques, peu inspirés et jouant sans aucune urgence durant les deux premières périodes, les joueurs du Canadien de Montréal ont finalement baissé pavillon 4-2 face aux Predators de Nashville, mardi, dans ce qui ressemble à une fin de saison aux allures de purgatoire.

Quatre buts des Predators en deuxième période ont mis le match hors de portée du Tricolore, lorsque Ryan Johansen (14e), Calle Jarnkrok (15e) et Filip Forsberg (20e, 21e), deux fois, ont tour à tour touché la cible durant l’engagement.

Il y a bien eu un sursaut de fierté et d’engagement à la suite des buts d’Artturi Lehkonen (13e) et de Lukas Vejdemo (1er), son premier dans la LNH, en troisième période, mais rien pour faire basculer le match en faveur de l’équipe locale.

Comble de malheur, ce match passablement dénué d’âme offert par l’édition 2019-2020 est survenu le soir où l’on saluait la mémoire de l’un des plus féroces compétiteurs de l’histoire du Canadien, Henri Richard, décédé vendredi dernier.

Price se dresse

On peut résumer la première période en un nom: Carey Price. Le gardien du Canadien a fait face à 14 tirs, la plupart, pas commodes. Il a d'ailleurs dû se signaler à bout portant à la suite d'une erreur en zone défensive de Ben Chiarot.

Poussée de 4 buts

Price n'a toutefois rien pu faire face au tir de Ryan Johansen provenant directement de l'enclave après 51 secondes de jeu en deuxième période. Calle Jarnkrok a doublé la mise environ deux minutes plus tard.

Le 20e but de la saison de Filip Forsberg, lors d'une supériorité numérique, à 8:18, a placé les Predators dans une situation fort avantageuse par la suite. D'autant plus que ce même Forsberg a marqué son deuxième de la soirée à la 16e minute.

Première pour Vejdemo

Artturi Lehkonen a inscrit finalement le Canadien à la marque en début de troisième période, ce qui a redonné de l'énergie à toute l'équipe. Lukas Vejdemo a touché la cible environ six minutes plus tard pour son premier but dans la Ligue nationale.

Les hommes de Claude Julien ont multiplié les attaques par la suite, notamment en retirant Carey Price, mais Juuse Saros n'a pas cédé.