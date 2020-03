Impact: tenter d'achever Olimpia dès le premier match

« Quand on parle d’un 0-0 ou 1-1, on sait qu’on est encore jouable là-bas. C’est sûr que l’objectif, c’est toujours de marquer le plus de buts possible et d’en encaisser le moins. Mais on a vu dans le passé, dans ce type de compétition, une équipe marquer trois buts, se croire à l’abri, pour finalement en encaisser quatre dans le match retour. »