«On ne voit pas de jeunes prendre une place prépondérante»

Au deuxième entracte, Dubé est revenu sur la question.

« Actuellement, on ne voit pas de (jeunes) joueurs dans l’organisation qui prennent une place prépondérante. Évidemment, on peut parler de Mete et de Lehkonen, mais pas de Suzuki et de Domi qui sont là par l’entremise de transactions.

« C’est un enjeu majeur. C'est réconfortant de voir que le Canadien est conscient de cet aspect. »