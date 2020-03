«C'est un très bon point» -Thierry Henry

Maximiliano Urruti a inscrit un doublé, lui qui compte déjà trois buts en deux matchs en MLS cette saison. Deux buts récoltés contre son ancienne équipe, de surcroit.

« Nous avons beaucoup mieux joué en deuxième demie, a noté Urruti. Nous avions plus d'espace et c'est pour ça que nous avons marqué. Nous devions rester ensemble et concentrés sur le match. Je suis très heureux d'avoir marqué. Je n'ai pas célébré (mes buts) par respect pour les supporters de Dallas. Maintenant, nous devons nous concentrer sur le prochain match. »

« Nous savions quel était leur plan de match et ce qu'ils allaient faire, mais nous n'avons pas bien joué en première demie, a confirmé Joel Waterman. La deuxième était beaucoup mieux. Nous menions par deux buts avec 15 minutes à jouer et nous aurions dû être en mesure de conserver l'avance. Nous voulions les trois points, mais dans un environnement difficile comme celui-ci, nous allons nous contenter d'un point. »

Samuel Piette a lui aussi relativisé la perte de deux points lors du dernier quart d'heure.

« Ça nous a pris du temps à se mettre dans le match, a souligné Piette. Évidemment on est déçus de la fin du match et de ne pas avoir réussi à prendre ces trois points-là. Mais d'un autre côté, c'est très difficile de prendre des points ici et on est toujours invaincus cette année dans tous nos matchs. Je pense qu'on doit voir ça d'un côté positif. »

Avec communiqué Impact