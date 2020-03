Les Panthers retirent le numéro de Roberto Luongo

Les Panthers de la Floride ont retiré le numéro 1 du gardien québécois Roberto Luongo, samedi, faisant de lui le premier joueur de la franchise à être ainsi immortalisé.

Le chandail de Luongo a été hissé dans les hauteurs de l’amphithéâtre BB&T au terme d'une cérémonie qui s'est déroulée avant le match entre les Panthers et le Canadien de Montréal.

Membres de la famille, anciens joueurs, dignitaires de la LNH et de l'organisation de Panthers étaient sur place pour la cérémonie. D'autres acteurs importants dans la vie du gardien né à Montréal l'ont salué par l'entremise de vidéos.

L'ancien gardien désormais âgé de 40 ans a disputé 11 saisons avec le club de la Floride : de 2000-01 à 2005-06 et de 2013-14 à 2018-19. Entre ses deux passages, il a porté l'uniforme des Canucks de Vancouver de 2006 à 2014.

Près de 500 victoires

En 1044 parties disputées dans la LNH, Luongo a remporté 489 victoires, subi 392 défaites et livré 124 matchs nuls. Il a affiché une moyenne de buts alloués de 2,52 et un taux d’efficacité de 0,919. Seuls Martin Brodeur (691) et Patrick Roy (551) ont gagné plus souvent que Luongo dans l’histoire du circuit Bettman.

Lauréat du trophée Jennings en 2011, il a également été finaliste pour le trophée Hart et trois fois en lice pour le trophée Vézina. Il n'a toutefois jamais remporté la coupe Stanley.