Vernon Adams Jr. rassemble déjà ses coéquipiers pour s'entraîner

La saison dernière, les Alouettes de Montréal ont causé une certaine surprise en retrouvant le chemin de la victoire et en se qualifiant pour les séries d’après-saison.

Après une élimination crève-cœur, tous les intervenants soulignaient que l’organisation allait dans la bonne direction.

Le quart-arrière Vernon Adams Jr. n’a toutefois pas pris les choses à la légère et à un peu moins de trois mois de l’ouverture officielle du camp d’entraînement de l’équipe à la fin mai, il a pris l’initiative de rassembler ses receveurs et ses demis à l’attaque pour s’entraîner et se préparer en vue du début de la saison des Alouettes.

Le receveur québécois Félix Faubert-Lussier était d’ailleurs en entretien avec Jérémie Rainville aux Amateurs de Sports pour parler de cette initiative.