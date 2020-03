Décès d'Henri Richard | Le départ d'un monument

«C’était un joueur spécial et un homme spécial! J’ai beaucoup travaillé avec Jimmy Roberts au fil des années et il me mentionnait les choses les plus extraordinaires à propos d’Henri Richard. Combien il était un joueur spécial et combien il était bon. Personne n’a obtenu davantage de coupe Stanley que lui alors évidemment qu’il a fait de grandes choses pour Montréal et pour les Canadiens.»