LNH | Une rondelle intelligente pour fournir beaucoup plus d’info aux amateurs

La Ligue nationale de hockey (LNH) va lancer un nouveau système de repérage et de suivi des joueurs et de la rondelle, dont pourront profiter les diffuseurs télévisuels des séries éliminatoires, dès le printemps.

La direction de la LNH a installé son système dans 26 amphithéâtres. Des tests ont été faits pendant neuf matchs depuis le 6 février et d'autres seront effectués pendant 11 rencontres en mars.

Ce dispositif servira à cumuler et fournir des données aux diffuseurs télé pour les matchs disputés en séries. On parle des positions de la rondelle et des joueurs, la vitesse de la rondelle et des joueurs, la longueur des tirs et la distance parcourue par les joueurs, le temps de glace, la longueur des présences sur la patinoire ainsi que le temps passé dans les trois zones.