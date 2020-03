Cinq buts pour Mika Zibanejad

Mika Zibanejad a inscrit cinq buts, dont celui de la victoire, son 38e de la saison, après 33 secondes de jeu en prolongation, jeudi, afin de mener les Rangers de New York à une victoire de 6-5 contre les Capitals de Washington.

L’attaquant des Rangers est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la LNH à inscrire un 5e but dans un match en prolongation. Sergei Fedorov des Red Wings de Detroit avait été le premier le 26 décembre 1996… également contre les Capitals.

Seul Don Murdoch (12 octobre 19760 et Mark Pavelich (23 février 1983) ont accompli l’exploit dans l’histoire des Rangers. Tony DeAngelo a inscrit l’autre réussite des Rangers. Il a aussi amassé deux mentions d’aide.

Alexander Ovechkin a marqué ses 46e et 47e buts de la saison pour les Capitals. Ilya Kovsalchuk a compté un but et obtenu une mention d’aide. Carl Hagelin et Garnet Hathaway ont inscrit les autres buts.