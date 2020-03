«Une marge de manoeuvre inespérée pour le Canadien»

Le plafond salarial des équipes de la Ligue nationale de hockey sera haussé au début de la saison 2020-2021.

On ignore encore à quel niveau il sera relevé, mais il se situera entre 84 et 88,2 millions US $, selon la contribution - ou pas - des membres de l’Association des joueurs de la LNH.

« Le plancher, c’est 84 millions, note Dany Dubé. Ça commence à être intéressant chez le Canadien de Montréal. »

« Là, en 2021, 2022... On a Tatar, Gallagher, Danault, Armia, Lehkonen, Kotkaniemi, Petry (contrats à renouveler). C’est pratiquement toute l’équipe. »

« Le directeur général va avoir beaucoup de travail, mais ça va lui donner une marge de manœuvre inespérée. Pas seulement pour consolider la position de ces joueurs, mais aussi pour faire un peu de magasinage ».