Retour du baseball | Une annonce importante lundi

Après quelques semaines de retard, c’est lundi matin que l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) dévoilera les conclusions de la consultation sur l’avenir du secteur Bridge-Bonaventure.

L’automne dernier, Stephen Bronfman - celui qui est en tête du groupe d'investisseurs souhaitant ramener le baseball majeur à Montréal - avait dévoilé sa vision pour son projet devant l’Office. Son but, obtenir l'approbation pour utiliser une partie du terrain du Bassin Peel pour y construire un stade de baseball.

Lundi matin, il aura la réponse à savoir si son message a bien été reçu.

Une réponse négative de la part de l’OCPM pourrait sérieusement compromettre le projet du retour des Expos à Montréal. Mais lorsque questionné sur ce rapport le mois dernier en Floride, le bras droit de M. Bronfman, William Jegher, indiquait qu’il était somme toute confiant d’un dénouement favorable pour son groupe.

Il faut comprendre que l’OCPM ne peut que recommander une idée de projet et non l’imposer.

À la suite de la consultation publique, la commission prépare un rapport qui est déposé au comité exécutif et au conseil municipal. Les rapports de l’Office comprennent habituellement une description sommaire du projet à l’étude ainsi qu’un résumé des préoccupations des participants.

La commission complète ensuite son analyse et fait ses recommandations. Ce rapport est rendu public au plus tard dans les 15 jours suivant son dépôt au maire et au président du comité exécutif.

C’est donc dire qu’en ce moment, la mairesse de Montréal Valérie Plante est déjà au courant des recommandations qui seront dévoilées lundi.

Et si c’est positif?

Advenant une réponse positive, il faudra encore que le promoteur immobilier Devimco - qui est partenaire dans l’aventure - et M. Bronfman fassent l’acquisition du terrain qui appartient présentement à Canada Lands.

Notons aussi que la ville de Montréal possède un droit de préemption sur ce terrain et se réserve le droit d’imposer son véto sur les possibles projets de développement du site situé au sud du canal, dans le secteur Pointe-Saint-Charles.