Artur Beterbiev: l'homme, le boxeur, vu par Marc Ramsay

« Et aussi le grand technicien qu’était Ali. Quand on voit Beterbiev, la première chose que l’on voit c’est sa force de frappe. La force physique qu’il dégage. Mais il est beaucoup plus sophistiqué que les gens peuvent croire. Et ça me sert beaucoup comme entraîneur. La majorité des entraîneurs adverses font cette erreur : la concentration est portée sur sa force de frappe et non pas sur le raffinement qu’il a comme boxeur. »

Monsieur perfection

Artur Beterbiev est reconnu comme un perfectionniste. Est-ce un avantage pour l’entraîneur ou une telle situation est une forme de défi?

« Tout à fait. J’aime me lancer des défis, mais il arrive une période où tu es un peu plus sur une vitesse de croisière, tu as développé une certaine recette et du succès avec ça. Et tu la répètes. Lui, il est arrivé : « Non, non, non. On va être proactif. On pousse les affaires ». Comme entraîneur, ça te met au défi. C’est très enrichissant. »

Tracer la ligne

Il est souvent plus facile pour un entraîneur d’être proche d’un athlète dans un sport individuel que dans un sport collectif. Pourtant, Ramsay trace la ligne dans le sable avec Beterbiev sur l’aspect amitié de la relation.