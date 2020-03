Victor Wanyama, un pari bien calculé

En voyant Wanyama sur le terrain du stade olympique mercredi, il est évident que l’homme est déjà prêt à jouer. Mais il doit attendre son visa de travail avant de pouvoir officiellement fouler le terrain dans un match. Il a passé avec succès le test médical.

À 28 ans, Wanyama apporte une belle expérience de la plus grosse ligue au monde, en plus de présence en Ligue des champions UEFA. Il s’avère habile avec le ballon, dangereux sur phase de jeu arrêté et il possède la capacité d’effectuer de bonnes glissades pour récupérer des ballons. Il ne déteste pas non plus le jeu physique.