La confiance de Bergevin: «C'est sûr que c'est encourageant» -Claude Julien

Un vote de confiance, c’est bien. Une certitude, c’est mieux. Marc Bergevin a confirmé mardi que Claude Julien serait à son poste derrière le banc du Canadien lors du coup d’envoi de la saison 2020-2021.

Invité à commenter les déclarations de son directeur général après la victoire des siens à Brooklyn, Julien s’est fait demander si ce soutient était important en raison de toute l’adversité vécue cette saison.

« L’adversité, ça fait partie de notre travail, a résumé Julien. Pour moi, c’est toujours de foncer. »

« Comme vous pouvez voir, on continue d’essayer d’améliorer notre équipe. On sait qu’on a du travail. On est loin d’être parfaits. On veut s’améliorer comme équipe et c’est important de continuer à travailler en fonction de ça. »

« Quand ton DG te fais confiance publiquement, c’est sûr que c'est encourageant. Mais pour moi, je vais continuer à faire le même travail. Je vais continuer à essayer d’améliorer l’équipe. »